Вашингтон, 14 декабря, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В сети появились первые обзоры критиков на второй сезон сериала «Ведьмак». Об этом 13 декабря сообщает портал We Got This Covered.

Цитата из т/с «Ведьмак». 2019. США, Польша Ведьмак

Издание отмечает, что большей части экспертов продолжение шоу очень понравилось, и что они оценили второй сезон «Ведьмака» гораздо выше первого. Например, на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes первый сезон получил от них оценку 68%, тогда как второй — 95%. На момент написания это новости свои отзывы на сайте по поводу второго сезона «Ведьмака» оставил уже 21 критик.

Авторы обзоров, в частности, отмечают, что второй сезон может похвастаться обилием экшн-сцен, которые привели в восторг многих зрителей, смотревших первый. Другие критики заявили, что им понравилось, как вселенная «Ведьмака» выстраивается в продолжении шоу.

Напомним, премьера продолжения «Ведьмака» состоится на сайте Netflix 17 декабря 2021 года. Второй сезон начнётся с того, что Геральт (Генри Кавилл) и Цири (Фрейя Аллан) отправятся в крепость ведьмаков Каэр Морхен.