Джакарта, 14 декабря, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступая в Джакарте заявил, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обеспокоены политикой Китая, в связи с чем Вашингтон намерен строить с ними более глубокие связи. Выступление Блинкена 14 декабря транслировалось на сайте Госдепа.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Энтони Блинкен «Есть много опасений от Северо-Восточной до Юго-Восточной Азии, от реки Меконг до островов в Тихом океане, относительно агрессивных действий Китая».

По его словам, США намерены «усилить» партнёрство «с крепким и независимым АСЕАН». А также обеспечить свободу мореплавания в Южно-Китайском море, где «агрессивные действия Пекина» якобы «угрожают свободному движению товаров ежегодно на $3 трлн». Также Блинкен подтвердил планы Вашингтона по укреплению трёхсторонних отношений США с Японией и Южной Кореей, и расширения сотрудничество по проблемам безопасности с Австралией.

В целом, по словам главы Госдепа, Соединённые Штаты разрабатывают «всеобъемлющий комплекс инициатив», который будет нацелен на экономическое развитие стран Индо-Тихоокеанского региона.

Энтони Блинкен «Мы будем содействовать всеобщему процветанию. США уже предоставили более $1 трлн в качестве прямых инвестиций в Индо-Тихоокеанский регион».

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Индонезию в рамках турне по странам Юго-Восточной Азии, которое направлено на укрепление отношений с регионом, ставшим стратегической ареной для Вашингтона и Пекина.