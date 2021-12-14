В автобусах Екатеринбурга стало больше безбилетников
Екатеринбург, 14 декабря, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В екатеринбургских автобусах появилось больше зайцев. Причиной стало введение бескондукторной системы оплаты проезда, сообщают СМИ. Кроме того, штраф за проезд без билета мизерный. Он составляет всего 100 рублей.
Бескондукторная система в столице региона сейчас работает на маршрутах №52 и №59. По словам председателя городского комитета по транспорту Игоря Ощепкова зайцы здесь составляют около 18−20%.
Он также отметил, что финансовые потери Гортранса на данных маршрутах составляют 20−30%. А увеличение зайцев усугубляет положение компании. Гортранс не в состоянии обеспечить достаточное количество кондукторов на маршрутах.
Отметим, часто горожане сталкиваются с невозможностью оплатить проезд, имея при себе только банковскую карту или только наличку, если сломался валидатор или отсутствует кондуктор.