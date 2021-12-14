Екатеринбург, 14 декабря, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В екатеринбургских автобусах появилось больше зайцев. Причиной стало введение бескондукторной системы оплаты проезда, сообщают СМИ. Кроме того, штраф за проезд без билета мизерный. Он составляет всего 100 рублей.

Deartravel.ru Билет

Бескондукторная система в столице региона сейчас работает на маршрутах №52 и №59. По словам председателя городского комитета по транспорту Игоря Ощепкова зайцы здесь составляют около 18−20%.

Он также отметил, что финансовые потери Гортранса на данных маршрутах составляют 20−30%. А увеличение зайцев усугубляет положение компании. Гортранс не в состоянии обеспечить достаточное количество кондукторов на маршрутах.

Отметим, часто горожане сталкиваются с невозможностью оплатить проезд, имея при себе только банковскую карту или только наличку, если сломался валидатор или отсутствует кондуктор.