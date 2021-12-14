Салехард, 14 декабря 2021, 07:23 — REGNUM На Ямале отстранённые от работы непривитые от COVID-19 сотрудники вернулись в трудовые коллективы с 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
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Главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко издала постановление №36, которым отменила обязанность работодателей отстранять от работы непривитых от COVID-19 сотрудников, занятых в определенных сферах деятельности.
В управлении Роспотребнадзора по ЯНАО отмечают, что это стало возможным благодаря снижению показателя суточных заражений коронавирусом и увеличению числа вакцинированных от COVID-19.
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