Дальнереченск, Приморский край, 14 декабря, 2021, 07:29 — ИА Регнум. На правом берегу реки Большая Уссурка на территории Дальнереченского городского округа 9 октября было обнаружено тело 40-летнего мужчины с огнестрельными ранениями шеи и груди. Возбуждено уголовное дело — подозреваемый в убийстве установлен и задержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

(сс) jasongillman Ружье

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Отрабатывалось несколько версий случившего и в результате следственно-оперативных действий следователей установлен мужчина, причастный к преступлению. Им оказался 32-летний местный житель. Он признался в убийстве и выдал орудие убийства — обрез.

Выяснилось, что 27 сентября фигурант выпивал у себя в квартире с малознакомым ему мужчиной. Во время застолья гость стал демонстративно раскидывать мусор и плевать на пол. Такое поведение оскорбило хозяина квартиры и он решил убить гостя. Под надуманным предлогом, не показывая своего недовольства, мужчина пригласил приятеля прокатиться на автомобиле. Приехав в безлюдное место к реке, они вышли из машины. Подозреваемый взял обрез и выстрелил два раза в опонента. Мужчина умер. Скрывая следы преступления, он скинул тело убитого в реку и уехал с места происшествия.

Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту избиения и смерти пожилого мужчины в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело.