Джакарта, , 07:15 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 7,7 зафиксировали у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Zeml.info

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 177 километрах к северо-западу от города Маумере. Глубина залегания очага сейсмособытия составила пять километров. Пока сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов острова Пасхи. Его очаг находился в 1927,7 километрах от города Вальдивия на глубине десяти километров. Пострадавших не было.