Канберра, 14 декабря, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Прекратить процедуру экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США и вспомнить, что он является гражданином Австралии, призвал заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс в своей статье, опубликованной 14 декабря в издании The Sydney Morning Herald.

thierry ehrmann Julian Assange Wikileaks

Политик обратил внимание читателей на то, как защищают и судят в британском суде гражданина Австралии. По мнению Джойса, США не имеют никаких оснований требовать экстрадиции Ассанжа, так как он не нарушал никаких законов США.

«Ассанж не крал никаких секретных файлов США, это сделала американская гражданка Челси Мэннинг, а он только опубликовал их и получил за это премию Уокли в области журналистики в Австралии, не нарушив при этом никаких австралийских законов», — отметил Джойс.

Вице-премьер Австралии напомнил, что Ассанж остаётся гражданином Австралии и поэтому нельзя соглашаться с несправедливым судом над ним. Судьи в Великобритании, по мнению политика, должны либо судить основателя WikiLeaks сами, либо отправить его обратно в Австралию, но не привлекать к процессу третьи страны.

Позицию, сходную с мнением вице-премьера Австралии, ранее высказали и депутаты парламента страны. В частности, Джулиан Хилл, представляющий в парламенте правящую Лейбористскую партию Австралии, отметил в своём Twitter, что с Ассанжем обращаются «хуже, чем с военным преступником», и это при том, что именно он «разоблачил военные преступления США». По мнению Хилла, США хотят экстрадиции Ассакнжа, чтобы вынести ему смертный приговор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенёс в тюрьме микроинсульт.