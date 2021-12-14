Токио, , 07:11 — REGNUM В общей сложности 13 тысяч мест в специализированных учреждениях для карантина при въезде в Японию зарезервировали власти страны, заявил 14 декабря журналистам японский министр здравоохранения, труда и благосостояния Сигэюки Гото. Он отметил, что число таких мест стало больше на две тысячи по сравнению с прошлой неделей.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Министр также подчеркнул, что в случае их нехватки из-за новогодних праздников могут быть задействованы отдаленные карантинные учреждения.

Согласно действующим ограничениям, все прибывающие в Японию после въезда должны уходить на карантин в течение 14 дней по месту проживания. При этом часть путешественников направляется в специальные карантинные учреждения, где они проводят в изоляции от 3 до 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Японии выявили четыре новых случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Всего в стране было подтверждено 17 подобных фактов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии выявили четыре новых случая заражения «Омикроном»