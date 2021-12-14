Красноярск, , 06:57 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), причинившей особо крупный ущерб лесному фонду Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Лесной пожар U.S. Forest Service

По данным ведомства, фигурантом дела является начальник региональной диспетчерской службы КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов».

По версии следствия, мужчина с 21 по 27 июня 2019 года нарушил свою должностную инструкцию и руководящие ведомственные документы. Он знал о массовых лесных пожарах в Богучанском районе Красноярского края, однако не передал в региональное министерство лесного хозяйства информацию о возникшей чрезвычайной ситуации, о наличии негативного прогноза развития лесопожарной обстановки и необходимости привлечения к тушению дополнительных сил и средств.

В результате лесные пожары стали массовыми. Лесному фонду Красноярского края был причинён особо крупный ущерб.

Как уточнили в СК, проведено 62 пожарно-технические, 21 оценочная и бухгалтерская судебные экспертизы. Уголовное дело передано для направления в суд.

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