Монтрёй, Франция, 14 декабря, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Ubisoft анонсировала загружаемое дополнение (DLC) «Заря Рагнарёка» к игре Assassin’s Creed Valhalla. Кинематографический трейлер компания опубликовала 14 декабря на своём YouTube-канале.

Assassin's Creed: Valhalla

Разработчики, в частности, заявили, что это DLC станет самым масштабным контентным дополнением в истории популярной игровой серии. Геймерам предложат выступить в роли бога Одина, который перед апокалипсисом собирается спасти сына Бальдра, которого пленил огненный великан Сурт.

Ubisoft также представила кроссовер «Assassin's Creed: Пересечение историй», который добавит в Assassin’s Creed Valhalla бесплатные миссии. В рамках этого дополнения главная героиня игры Assassin’s Creed Odyssey Кассандра столкнётся с Эйвор из Assassin’s Creed Valhalla.

Напомним, релиз Assassin’s Creed Valhalla состоялся 10 ноября 2020 года. В ноябре 2021-го глава Sony Interactive EntertainmentДжим Райан сообщил, что игра вошла в топ-10 самых популярных игр консоли PlayStation 5.