Южно-Сахалинск, 14 декабря, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Торжественное открытие главных новогодних ёлок отменили в Южно-Сахалинске, Охе и Корсакове, сообщило со ссылкой на министерство культуры Сахалина astv.ru.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый год

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Праздничные мероприятия власти отменяют из-за сложной эпидситуации по COVID-19.

Открытие главной ёлки островного региона ранее отмечалось с размахом на площади около Дома правительства.

В минкульте уточнили, что остальные праздничные мероприятия, запланированные к Новому году, состоятся. Так, с 21 декабря начнутся встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой в центре досуга «Теремок».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске началась подготовка площади имени Ленина к Новому году. Яркой иллюминацией уже украсили фонтаны. На место будущего новогоднего городка привезли глыбы льда, которые хабаровские художники вскоре превратят в скульптуры.