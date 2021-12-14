Лас-Вегас, США, , 06:50 — REGNUM Отель The Mirage Hotel & Casino, который находится в американском городе Лас-Вегас (штат Невада) и принадлежит американской компании MGM Resorts, владеющей сетью гостиниц и казино, будет продан за $1,075 млрд компании Hard Rock International, которая управляет сетью кафе и курортов. Об этом 13 декабря продавец сообщил на своем сайте.

Лас-Вегас (сс) Abi Skipp

После уплаты налогов чистая выручка MGM Resorts составит около $815 млн. Компания также заключит с Hard Rock International лицензионный договор на период до трех лет, который позволит отелю сохранить название и бренд до тех пор, пока не будет составлен план по ребрендингу заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп решил продать за $375 млн свой отель, оборудованный в историческом здании Вашингтона. Политик выручит от сделки более $100 млн.

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