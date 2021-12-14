Джакарта, , 06:49 — REGNUM В Индонезии 14 декабря начинается вакцинация от новой коронавирусной инфекции детей в возрасте от 6 до 11 лет. Об этом сообщает минздрав страны.

Индонезия (сс) Tiomax80

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По словам министра здравоохранения Буди Гунади Садикина, из-за распространения нового штамма «Омикрон» сроки иммунизации были изменены. Дли прививания детей будет использоваться вакцина китайской компании Sinovac, для чего в декабре на эти цели уже было выделено примерно 6,4 млн доз препарата.

Предполагается, что всего вакцину от коронавируса получат около 26 млн детей указанного возраста, которых будут прививать в больницах, районных центрах или в школьных центрах иммунизации. Отмечается, что с будущего года вакцина от Sinovac будет использоваться только для прививания детей.

Всего в Индонезии было выявлено более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из них дети и подростки до 18 лет составляют около 13%. Полный курс вакцинации в стране прошли 38% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии анонсировало вакцинацию детей в возрасте 6−11 лет в 11 провинциях страны.

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