Сургут, Югра, 14 декабря 2021, 06:48 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) школьникам сократили каникулы. Они начнутся позже — с 29−30 декабря, сообщила директор городского департамента образования Ирина Замятина.
Если родители запланировали на длительные новогодние каникулы поездки, то в данном случае необходимо договариваться с руководством учебного заведения индивидуально, отметила Замятина. Причём с 26 декабря часть сургутских школьников отправится в детские лагеря в Башкирии и Тюменской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 14 декабря все школы закрыты на однодневную санитарную обработку против сезонных вирусных заболеваний.
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