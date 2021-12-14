Сургут, Югра, 14 декабря, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) школьникам сократили каникулы. Они начнутся позже — с 29−30 декабря, сообщила директор городского департамента образования Ирина Замятина.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1974. СССР Новогодние каникулы

Если родители запланировали на длительные новогодние каникулы поездки, то в данном случае необходимо договариваться с руководством учебного заведения индивидуально, отметила Замятина. Причём с 26 декабря часть сургутских школьников отправится в детские лагеря в Башкирии и Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 14 декабря все школы закрыты на однодневную санитарную обработку против сезонных вирусных заболеваний.