Веллингтон, , 06:46 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 80 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

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По данным ведомства, 51 зараженный был выявлен в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции. Еще 21 случай зафиксирован в городе Ваикато, расположенном недалеко от Окленда. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 9890.

В настоящее время в больницах страны находятся 62 пациента с COVID-19. Из них четверо получают лечение в палатах реанимации. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 12 698 носителей SARS-CoV-2.