Владивосток, , 06:44 — REGNUM В Приморье 16 многоквартирных жилых домов, ранее признанных долгостроями, введены в эксплуатацию с 2019 года. Сделать это удалось за счет привлечения краевых, федеральных и частных средств в рамках использования трех специально разработанных для этого механизмов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе правительства региона.

Дольщики 77metrov.ru

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Дома сданы в эксплуатацию во Владивостоке, Артёме и Уссурийске.

Решением проблем обманутых дольщиков в крае занимается Корпорация развития Приморского края (АО «КРПК»).

"Корпорация выполняет полный комплекс работ по введению в эксплуатацию проблемных домов Приморья, а именно входной контроль и анализ проектно-сметной документации застройщика, контроль за ходом строительства, ввод проблемного объекта в эксплуатацию. В наших полномочиях также — прием и рассмотрение заявок, подготовка документации, отчетов и взаимодействие с дольщиками. За каждым объектом закреплен куратор», — рассказала генеральный директор АО «КРПК» Ольга Сун-жаю.

В эксплуатацию сдали 187 тыс. квадратных метров жилья и восстановили в правах 2664 дольщика/пайщика. В 2019 году были достроены пять домов, в 2020-м — восемь, в этом — три.

Завершается строительство ещё 10 проблемных домов.

Ранее в Приморье официально было зарегистрировано около 30 долгостроев и чуть более 4 тыс. человек, чьи права были нарушены в результате действий недобросовестных застройщиков. Для решения этих проблем требовалось около 5,4 миллиарда рублей инвестиций. Все дома должны быть достроены до конца 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается продлить до 1 января 2024 года механизм передачи в аренду земельных участков без проведения торгов застройщикам для завершения строительства проблемных жилых объектов.