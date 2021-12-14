Москва, , 06:45 — REGNUM На аукцион, организованный госучреждением — Центром Гамалеи, поступила всего лишь одна заявка. В связи с этим контракт на организацию и проведение двух фаз клинических испытаний новой вакцины для профилактики COVID-19 (на основе VLP) по одной из возрастных групп будет заключён по максимальной цене — 141,6 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

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Срок на подачу заявок истёк 13 декабря 2021 года и к этому моменту на тендер подана лишь одна заявка. Аукцион признали «несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ». Контракт будет предложен ООО «РИК-Фарма».

Компания была учреждена в октябре 2015 года для научных исследований. Директор — Анна Черная-Каминская. Уставный капитал компании — 22,5 тыс. рублей, численный состав на начало 2021 года — около 13 человек. Владельцы в равных долях — Дмитрий Бушменков, Андрей Цаан и Анна Катаева.

По открытым данным, компания ранее была исполнителем как минимум по трём госконтрактам. При этом один из них был заключен с Центром Гамалеи в ноябре 2021 года и касался этой же вакцины. По контракту на 8,2 млн рублей исполнитель должен был разработать научно-методические подходы для организации исследования.

Напомним, в задачи исполнителя по новому контракту входит проведение первой и второй фаз испытания в группе добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, которым выплатят по 10 тыс. рублей. Срок на обе фазы ограничен 20 декабря 2022 года. Всего потребуется 920 добровольцев, из которых 360 — на первую фазу.

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