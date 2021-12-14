Санкт-Петербург, , 06:51 — REGNUM Представители петербургских деловых кругов обратились к правительству Санкт-Петербурга с просьбой отложить намеченное на 27 декабря введение обязательной проверки QR-кодов об иммунном статусе у клиентов непродовольственной торговли и предприятий общепита. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он отметил, что чиновники Смольного продолжают «рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений». По словам Пиотровского, компании «просят перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите».

«Попробуем учесть их пожелания при составлении будущей редакции 121 постановления», — заявил вице-губернатор, имея в виду документ городского правительства, регулирующий антиковидный режим в Петербурге.

Напомним, ранее планировалось, что с 1 декабря 2021 года обязательный контроль QR-кодов будет введен для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Однако 25 ноября стало известно, что введение обязательного предъявления QR-кодов при посещении объектов торговли и общепита перенесено на 27 декабря.

«Перенос сроков связан с тем, что люди массово приняли решение сделать прививку, и нужно дать им время закончить вакцинацию. Кроме того, сама эпидситуация позволяет сместить сроки обязательного предъявления QR-кодов в организациях общепита и торговли на период с 27 декабря. Но если ситуация будет ухудшаться — примем другие меры», — прокомментировал тогда это решение губернатор Александр Беглов.

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