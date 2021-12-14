Сингапур, , 06:38 — REGNUM Запись детей в возрасте от пяти до 12 лет на вакцинацию от коронавируса начнут на будущей неделе власти Сингапура. Об этом 14 декабря сообщил министр образования Чань Чунь Син в своём Facebook.

Вакцина

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Пройти вакцинацию от COVID-19 предложат около 300 тыс. детей данной возрастной группы, при этом привить своих детей смогут и иностранные граждане, постоянно проживающие в Сингапуре.

Вакцинация будет разбита на два этапа. На первом этапе привиться смогут дети в возрасте от восьми до 12 лет, это возраст учащихся третьих-пятых классов в Сингапуре. Детей младшего возраста начнут прививать в начале 2022 года.

Как уточнил министр образования страны, в настоящее время ожидается прибытие специальных доз вакцины Pfizer/BioNTech, чтобы скорректировать план вакцинации детей. Чань Чунь Син указал на то, что после вакцинации большинства детей и подростков власти Сингапура смогут возобновить в полной мере учебный процесс и занятия спортом, которые имеют решающее значение в воспитании, развитии и образовании детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доставке в Хорватию 48 тыс. доз вакцины от COVID-19 для детей.

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