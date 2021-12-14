Вашингтон, 14 декабря, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан совершит официальный визит в Израиль, чтобы обсудить ситуацию в Иране и вопросы иранской ядерной сделки. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в израильских политических кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По их данным, Салливан собирается провести встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, главой израильского МИД, а также главой Армии обороны Израиля Бенни Ганцем. При этом он проведет переговоры и с представителями Палестины.

Портал отмечает, что израильские власти опасаются вероятности того, что Вашингтон может пойти на сделку с Тегераном в ущерб интересам Израиля. В частности, Иерусалим переживает, что при ослаблении санкций Иран продолжит работу по ядерной программе.