Токио, 14 декабря, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В сеть выложили новый трейлер будущей ролевой игры Forspoken. Ролик был опубликован 14 декабря на YouTube-канале Geek Culture Gaming.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Авторы канала отметили, что в трейлере показан игровой процесс Forspoken, записанный на консоли PlayStation 5, и что продемонстрированная в ролике версия игры не является окончательной. На портале Geek Culture также было опубликовано интервью с менеджеров Luminous Productions Такефуми Терадой и креативным продюсером Райо Мицуно.

Напомним, Forspoken будет представлять собой ролевую экшн-игру в открытом мире. Её сюжет расскажет о приключениях жительницы Нью-Йорка Фрей Холланд (персонажа озвучит Элла Балинска), которая попала в фэнтезийный мир. Релиз игры состоится 24 мая 2022 года на ПК и консоли PlayStation 5.