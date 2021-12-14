Красноярск, , 06:36 — REGNUM Красноярская полиция выявила факт вредительства при проведении вакцинации от COVID-19 — в уничтожении 12 доз вакцины подозревается медсестра, сообщили 14 декабря в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю

Кабинет вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В ходе расследования уголовного дела дознавателями было установлено, что злоумышленница уничтожила 12 доз препарата», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции возбудили в отношении женщины уголовное дело по статье об умышленном повреждении или уничтожении имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Кроме того, установлено, что подозреваемая выдавала поддельные сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. В настоящее время судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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