Берлин, , 06:31 — REGNUM Решение властей Германии заблокировать поставки оружия на Украину было принято лично эск-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, 13 декабря сообщило издание Bild со ссылкой на свои источники.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

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Немецкое правительство использовало право вето, отменив отгрузку уже оплаченных Киевом американских винтовок Barrett, а также литовских антидроновых ружей. Кроме того, власти ФРГ якобы вынудили руководство Нидерланды поддержать решение Берлина, чтобы не выглядеть «единственным противником сделки».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря газета The Foreign Policy распространила информацию о том, что США отказали Украине в поставках вертолетов Ми-17, которые предназначались ранее для Афганистана.

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