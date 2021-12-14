Красноярск, 14 декабря, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о непогоде.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, по прогнозам синоптиков, днём 14 декабря и ночью 15 декабря на юге Таймыра ожидается сильный южный ветер с порывами до 20−25 м/с, метель.

В Эвенкийском муниципальном районе прогнозируется сильный мороз — до — 50−55 °С. На севере центральных районов ночью столбики термометров опустятся до — 35 °C, местами до — 40 °C.

На дорогах сохраняется гололедица. Кроме того, 14−17 декабря в горных районах Красноярского края лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 14 декабря ожидается −17… −14 °C.

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