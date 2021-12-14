Владивосток, , 06:35 — REGNUM В Приморье жертвами осложнений COVID-19 стали уже более 1400 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На 14 декабря в регионе зарегистрировано 94 450 носителей коронавируса, скончались 1465 человек (+три за минувшие сутки), вакцинировались — 856 624 приморца.

Ежедневный прирост зараженных коронавирусом — более 450 человек. В краевом минздраве отмечают, что значительно сократилось число желающих прививаться.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае наблюдается рост заболеваемости на 25% среди подростков 15−16 лет и на 7% среди людей старше 65 лет.