Киев, 14 декабря 2021, 06:16 — REGNUM В референдуме о статусе Донбасса смогут принять участие только граждане Украины, проживающие на подконтрольных Киеву территориях, заявил 13 декабря журналистам спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
President.gov.ua

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«В законе о всеукраинском референдуме предусмотрена эта ситуация», — сказал парламентарий.

По его словам, всеукраинский референдум должен проводиться по правилам, а они предусматривают создание соответствующих «структурных подразделений» под юрисдикцией Киева. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, по словам Стефанчука, могут приехать проголосовать на подконтрольной территории.

Ранее о возможном проведении референдума по Донбассу заявил украинский президент Владимир Зеленский. В России это мероприятие назвали внутренним делом Украины.

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