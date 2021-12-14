Петропавловск-Камчатский, , 06:15 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев призвал ужесточить требования к добыче золота на Камчатке. Он уверен, что в крае можно вообще отказаться от золотодобычи в пользу туризма, об этом Трутнев заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития Камчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря в правительстве региона.

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«Мы не знаем, какие завтра будут реализовываться проекты в области туризма. Мы не знаем, куда будут ездить россияне. Сейчас внутренний туризм развивается всё больше и больше, реализуются крупные проекты в сфере гостеприимства. Поэтому краю необходимо зарезервировать под такие проекты территорию. Нет необходимости именно на Камчатке добывать золото», — сказал Юрий Трутнев.

В настоящее время на Камчатке действует мораторий на добычу золота в нерестовых реках. Полпред считает, что запрет можно распространить на территории вокруг населённых пунктов, которые привлекательны для развития туризма. Определять места под золотодобычу и геологоразведку должен глава региона.

Полпред призвал также ужесточить требования к технологии добычи золота. В частности требовать ликвидации отработанных месторождений и рекультивации ландшафта природы.

«Позиция очень простая: мы должны прежде всего Камчатку сохранить», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерством природных ресурсов и экологии РФ приняты два важных решения для Камчатки — добыча золота не будет вестись на территории туристического кластера «Три вулкана» и в нерестовых речках.