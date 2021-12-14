Тюмень, , 06:14 — REGNUM В Тюмени школьники 14 декабря 2021 года остаются дома. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Дистанционное обучение Mos.ru

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В учебных заведениях областной столицы с целью профилактики и предотвращения распространения сезонных вирусных заболеваний будут в течение дня проводить санитарную обработку помещений.

Для учащихся организовано дистанционное обучение, отмечают в центре.