Бразилиа, , 06:12 — REGNUM Хакерской атаке подвергся второй раз за последнюю неделю сайт минздрава Бразилии. Об этом 14 декабря сообщил портал G1 со ссылкой на заявление главы минздрава страны Марсело Кейроги.

Хакер за работой Andersson18824

Изначально трудности с доступом на сайт министерства само ведомство объясняло «плановыми работами». Позднее глава минздрава Бразилии подтвердил факт кибератаки на сайт ведомства, отметив, что это уже вторая хакерская атака, первая была совершена четыре дня назад. По словам Кейроги, в этот раз атака была менее интенсивной.

Первую атаку неизвестные хакеры совершили на сайт минздрава Бразилии 10 декабря. Атаку удалось достаточно оперативно купировать. В официальном заявлении ведомства отмечалось, что личные данные граждан затронуты не были.

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