Москва, , 06:11 — REGNUM Во вторник, 14 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 15 декабря в Москве также небольшой снег, гололедица. Температура воздуха −6… −4 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с. Ночью — юго-западный 2−7 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −5… +0 °C днём. Ночью — −9… −4 °C.

В среду, 15 декабря, днём в столице ожидается −3… −1 °C, по области −5… +0 °C. Облачно, небольшие осадки, гололедица. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C, порывистый юго-западный ветер до 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области от снега и наледи за минувшую ночь очистили почти 9 тыс. км региональных дорог и их обочин.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 9 тыс. км дорог Ленобласти очистили за ночь от снега и наледи