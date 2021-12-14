Санкт-Петербург, , 06:05 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти отказал Министерству промышленности и торговли РФ во взыскании более 2,4 млрд рублей с производителя бумаги из Карелии — компании «Карелия палп». Сумма фигурировала как долг по возврату субсидии и проценты за пользование чужими денежными средствами. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Бумага

Пока обнародована только результативная часть вердикта судьи Селезнёвой — «в удовлетворении заявления — отказать». Сумма претензий составляла 2413 260 176,81 рубля.

Напомним, ранее министерству отказали во взыскании 924 млн рублей с того же предприятия. Сумма фигурировала как субсидия по соглашению от 2017 года, предоставленная на компенсацию части затрат на транспортировку продукции — газетной бумаги. В ходе проверки министерство усмотрело нарушения и потребовало вернуть средства, но судья не нашёл оснований для удовлетворения иска. В суде было установлено, что компания-ответчик «является крупнейшим в России экспортером газетной бумаги, чья продукция поставляется в более чем пятьдесят стран мира». Решение первой инстанции министерство попыталось обжаловать, но производство по апелляционной жалобе на сегодня прекращено.

Читайте также: Минпромторг России проиграл спор на 924 млн рублей