Алеппо, Сирия, 14 декабря, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Военные полицейские России и Турции завершили скоординированное патрулирование на севере провинции Алеппо в Сирии, в районе, через который беженцы пытаются вернуться в свои дома. Об этом 14 декабря сообщил журналистам командир российского взвода патрулирования Василий Нистор.

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Операция проводилась для координации усилий между военными двух стран, а также для фиксации нарушений режима прекращения огня между враждующими сторонами.

«Обстановка здесь, я бы охарактеризовал, стабильная, так как мы находимся от переднего края в 5 км. Каждый день контактируем с населением, мы им помогаем, чем можем», — сказал Нистор.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что сирийские беженцы, оставшиеся в северо-западной провинции Идлиб, были вынуждены покинуть свои палаточные лагеря из-за непогоды.

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