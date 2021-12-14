Владивосток, , 09:08 — REGNUM Студенты Приморья представят край в финале премии «Студент года» — совместный проект Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализующийся в рамках нацпроекта «Образование», сообщили 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Высшее образование АНО «Россия — страна возможностей»

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Приморские студент прошли отбор из более чем 8 тыс. участников из 75 регионов РФ. Самыми популярными номинациями стали: «Общественник года», «Интеллект года» и «Творческая личность года». Эксперты оценивали резюме участников, основу которого составили их достижения за последние три года, а также творческое видео.

«Для экспертов, которые объединяют площадку ОНФ «Образование», для Центра «Сириус», главная цель — это создание возможностей для самореализации, развития талантов школьников, студентов. И это одна из национальных целей, которая утверждена президентом Владимиром Путиным и передана нам в качестве поручения», — прокомментировала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

В 2021 году финал премии пройдет в онлайн-формате. В нем примут участие 600 студентов из 71 региона. На протяжении пяти дней студенты будут проходить конкурсные испытания, включающие индивидуальные и общие задания: специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры. Экспертами национальной премии станут общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности.

Победителей определят по шести индивидуальным номинациям: «Председатель совета обучающихся года», «Интеллект года», «Общественник года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и шести коллективным: «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года», «Студенческое медиа года», «Студенческое научное общество года», «Юридическое объединение года», «Киберспортивный клуб года».

«Президент Российской Федерации ставит перед нами национальную цель развития — формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности. И поддержка институтов, которые способствуют ее реализации, — важное направление по поиску и продвижению студентов с созидательной энергией, способных на вдохновении от жизни менять мир к лучшему», — добавила первый заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Евгения Калачева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по сравнению с прошлым годом в разы увеличилось количество новых центров «Точка роста». Всего их открыто в 2021 году 111, в 2020 — 42.