Красноярск, , 05:55 — REGNUM Во вторник, 14 декабря, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха −17… −14 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 09:30 на Театральной площади было — 17 °C.

Ночью с 14 на 15 декабря ожидается до −23… −18 °C.

Скорость ветра переменных направлений 2−7 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В среду, 15 декабря, в Красноярске до −22… −17 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −20… −18 °C.

В четверг, 16 декабря, в Красноярске ожидается до −10… −8 °C днём и до −11… −9 °C ночью. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 14 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается очень сильный южный ветер до 20−25 м/с, метель. На севере центральных районов Красноярского края ночью до −35… −30 °C, местами до −40… −35 °C. 14−15 декабря в Эвенкийском МР ожидается сильный мороз до −55… −50 °C.

14−17 декабря в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.