Пекин, , 05:50 — REGNUM Продажи легковых автомобилей в Китае в прошлом месяце снизились по сравнению с прошлым годом, сообщила отраслевая ассоциация, передает агентство Синьхуа.

Changan Uni-V «Китайские автомобили»

Розничные продажи легковых автомобилей, включая седаны, внедорожники и многоцелевые транспортные средства, упали на 12,7% в годовом исчислении до 1,82 млн единиц в ноябре, показали данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

Однако в месячном исчислении продажи улучшились, увеличившись на 6%, показали данные CPCA. По данным ассоциации, в прошлом месяце эффективные противоэпидемические меры способствовали восстановлению потребления, в то время как улучшение ситуации с поставками чипов увеличило производство и продажи.

Продажи легковых автомобилей за первые 11 месяцев составили около 18,04 млн единиц, что на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает CPCA.

Продажи автомобилей класса люкс упали на 19% в годовом исчислении в ноябре до 210 000 единиц. По сравнению с октябрьским показателем продажи выросли на 17%, добавили в ассоциации.