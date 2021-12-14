Пекин, , 05:46 — REGNUM Поставки носимых устройств в Китае выросли на 5% в годовом исчислении и достигли 35,28 млн единиц в третьем квартале 2021 года, согласно отраслевому отчету, опубликованному исследовательской фирмой International Data Corporation (IDC), передает агентство Синьхуа.

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В период с июля по сентябрь поставки устройств для ношения в ушах (наушники) на китайском рынке выросли на 40% в годовом исчислении до 19,9 млн единиц, в то время как поставки часов снизились на 2,3% и составили 10,68 млн единиц, показали данные. За этот период Китай отгрузил 4,61 млн единиц браслетов, что на 44,2% ниже в годовом исчислении.

IDC объяснила резкое снижение продаж браслетов более высокими ценами на продукцию и ограниченными сценариями использования.