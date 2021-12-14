Оксфорд, Великобритания, , 05:45 — REGNUM Группа учёных из Оксфордского университета (Великобритания) сообщила о недостаточности стандартной вакцинации для защиты организма от коронавируса со штаммом «Омикрон». Результаты своего исследования, которое ещё не прошло рецензирование, учёные опубликовали на портале препринтов medRxiv.

Оксфордский университет Sovetclub.ru

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В документе говорится, что исследователи протестировали образцы крови привитых людей через 28 дней после приёма ими второй дозы любой вакцины (за основу брались утверждённые на Западе препараты Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech).

Когда коронавирус со штаммом «Омикрон» был введён в эти образцы, выяснилось, что антитела, которые борются с COVID-19, слабее и не дают такого иммунного ответа, как в случаях со штаммами «Бета» и «Дельта». В некоторых случаях получатели вакцин вообще не смогли нейтрализовать вирус.

«Это, вероятно, приведёт к увеличению числа прорывных инфекций у ранее инфицированных или дважды вакцинированных лиц, что может спровоцировать новую волну инфекции, хотя в настоящее время нет доказательств увеличения вероятности возникновения тяжелого заболевания, госпитализации или смерти», — заключили учёные.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что группа американских учёных выявила положительную связь между недавним лечением от алкогольной зависимости и риском заболеть COVID-19.

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