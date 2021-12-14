Благовещенск, , 05:34 — REGNUM На автодороге Заречный — Каникурган недалеко от моста Благовещенск — Хэйхэ создан пограничный пост. Он появился в связи со скорым открытием международного мостового перехода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

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«В связи с предстоящим началом работы пункта пропуска Каникурган, открытием движения по международному автомобильному мосту через реку Амур в районе села Каникурган Амурской области в целях надежной защиты и охраны государственной границы пограничным управлением планируется проведение дополнительных мероприятий по контролю въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону», — отметили в управлении.

На посту будет работать пограничный наряд. Сам мост уже готов, осталось наладить логистику, связанную с пересечением границы Россия — Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, трансграничный мост из столицы Приамурья Благовещенска в город Хэйхэ (Китай) готов принимать транспорт. Движение по нему пока не открывают из-за процедуры тестирования пунктов контроля при проезде через границу.