Вашингтон, 14 декабря, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Экс-главу аппарата сотрудников Белого дома при администрации бывшего президента США Дональда ТрампаМарка Медоуза рекомендовал привлечь к ответственности спецкомитет палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января. Трансляция заседания спецкомитета велась 13 декабря на сайте Конгресса США.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия

Спецкомитетом были направлены повестки нескольким бывшим помощникам Трампа, обязывавшие их выступить на слушаниях и предоставить всю имеющуюся информацию о штурме Капитолия 6 января. Медоуз отказался сотрудничать со спецкомитетом, он счёл незаконным раскрытие информации, непосредственно касающейся работы предыдущей администрации Белого дома во главе с экс-президентом Трампом.

Члены спецкомитета Конгресса единогласно проголосовали за предъявление Медоузу обвинений в неуважении к Конгрессу США в связи с его отказом подчиниться требованиям. Рекомендации будут направлены в нижнюю палату полного состава. Уточняется, что в состав нижней палаты входят семь демократов и два республиканца, которые неоднократно выступали с критикой Трампа, который является их однопартийцем.

Председатель спецкомитета, Бенни Томпсон, сенатор-демократ, от штата Миссисипи, заявил, что Медоуз является одним из свидетелей по делу о штурме Капитоля и у него нет уважительных причин для отказа от сотрудничества со спецкомитетом Конгресса США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро отказался сотрудничать со специальным комитетом Конгресса США, выясняющим, были ли допущены ошибки в борьбе с пандемией коронавируса администрацией Трампа.