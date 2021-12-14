Пекин, 14 декабря, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Продажи автомобилей в Китае выросли на 4,5% в годовом исчислении до почти 23,49 млн единиц за первые 11 месяцев 2021 года, показали данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), передает агентство Синьхуа.

«Китайские автомобили» Geely SS11

Между тем, согласно данным, производство автомобилей выросло на 3,5% в годовом исчислении до 23,17 млн единиц. Лучшие, чем ожидалось показатели автомобильной промышленности стали результатом того, что меры страны по обеспечению надлежащего энергоснабжения и стабилизации цен на сырье вступили в силу, говорится в сообщении ассоциации.

Только в ноябре продажи автомобилей составили около 2,52 млн единиц, что на 9,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным, продажи легковых автомобилей снизились на 4,7% в годовом исчислении до более чем 2,19 млн единиц в ноябре.

Тем не менее, продажи электрически транспортных средств в ноябре выросли на 121,1% в годовом исчислении до примерно 450 000 единиц. В период с января по ноябрь продажи таких средств составили около 2,99 млн единиц, увеличившись на 166,8% в годовом исчислении и составив 12,7% от общего объема продаж новых автомобилей, показали данные CAAM.

Китай стремится увеличить долю электромобилей в своих продажах новых автомобилей до 20% к 2025 году, согласно плану развития индустрии электромобилей в Китае, опубликованному в 2020 году.