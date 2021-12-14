Шанхай, Китай, , 05:21 — REGNUM По данным американского производителя электромобилей, по состоянию на ноябрь 2021 года завод Tesla в Шанхае поставил более 400 000 автомобилей, сообщает агентство Синьхуа.

Tesla

За первые 11 месяцев этого года поставки на шанхайской гигафабрике Tesla составили 413 283 автомобиля, что на 242% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным компании, она построила более 1000 станций зарядки Supercharger, 8000 зарядных колонок и 700 зарядных станций Destination Charger на материковой части Китая. Все это маркетинговые наименования станций зарядки разной мощности.

Седаны Tesla, изготовленные в Китае, экспортировались в такие страны, как Дания, Швейцария, Швеция, Испания, Нидерланды и Норвегия.

Текущая годовая производственная мощность шанхайской гигафабрики Tesla превысила 450 000 автомобилей, при этом уровень локализации деталей достигает 90% в, отметили в компании, добавив, что 92% металлических материалов аккумуляторных батарей Tesla на заводе в Шанхае могут быть переработаны.