Будапешт, , 05:15 — REGNUM Главы правительств Венгрии, Польши, Чехии и Словакия, так называемой Вишеградской группы, поддержали президента Франции Эмманюэля Макрона в вопросе развития атомной энергетики в Евросоюзе, председательство в котором перейдёт Парижу в первой половине 2022 года. По данным источников Словацкого радио, это было сделано на прошедшей 13 декабря встрече в Будапеште.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что особую заинтересованность своих стран в развитии атомной энергетики выразили премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и исполняющий обязанности председателя правительства Чехии Андрей Бабиш. А Франция, Чехия и Словакия в целом считают атомные электростанции наиболее перспективным для Европы источником электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации 9 ноября заявил, что страна впервые за последние десятилетия начнёт строительство новых ядерных реакторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон заявил о планах возродить создание атомных реакторов