Лондон, , 05:10 — REGNUM Среди участников английской футбольной премьер-лиги выявили 42 носителей коронавируса, что является рекордным показателем за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Дмитрий Налбандян. Англия. Лондон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Уточняется, что инфицированных выявили среди игроков и персонала 20 футбольных клубов. В связи с этим в расписании матчей произошли изменения.

«Лига перешла к экстренным мерам. Это означает увеличение количества проводимых ПЦР-тестов для игроков и персонала команд», — отмечается в заявлении.

Также игрокам и персоналу предписывается носить защитные маски в помещениях, а также соблюдать социальную дистанцию.