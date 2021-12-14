Пекин, , 05:09 — REGNUM Согласно прогнозам, объем продаж растущего рынка электронной коммерции Китая к 2025 году составит почти $2 трлн, говорится в отчете о цифровых мегатенденциях, опубликованном FedEx Express, передает агентство Синьхуа.

В цифровом мире Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США

Китай, крупнейший в мире рынок электронной коммерции, наряду с социально-экономическим ростом переживает значительные мегатенденции, связанные с цифровизацией, говорится в докладе.

Эти мегатренды в секторе электронной коммерции Китая включают диверсифицированный опыт покупок, новые способы совершения покупок, умные города и дома, подключенные потребители, меняющиеся границы рынка, совместное использование экономики и выигрыш времени.

«Многообещающие перспективы открывают широкие возможности для роста логистических компаний», — сказал президент FedEx Express в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке Кавал Прит.

COVID-19 стал катализатором роста электронной коммерции во всем мире. Ожидается, что в ближайшие пять лет объем электронной торговли во всем мире вырастет в среднем на 47%. Согласно отчету, азиатский рынок лидирует в этой области (51%), за ним следуют Европа и Северная Америка.