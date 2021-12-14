Благовещенск, , 05:06 — REGNUM Избирательную комиссию Амурской области возглавил начальник управления внутренней политики аппарата губернатора и правительства региона Руслан Головин. Руководителя выбрали с помощью тайного голосования, сообщила 14 декабря «Амурская правда».

Заседание избиркома Ikkk.ru

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Кандидатура Руслана Головина была выдвинута ЦИК РФ, её поддержали 13 членов избиркома из 14-ти. Избранный председатель будет возглавлять региональную избирательную комиссию в 2021—2026 годах. В предыдущем созыве должность руководителя занимала Елена Воробьёва.

Заместителем главы избиркома Приамурья выбрали Юлию Курук, новым секретарём — Сергея Конигина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии на первом заседании избирательной комиссии председателем избрали ранее работавшую заместителем председателя комитета социальной защиты населения Ольгу Бабий.