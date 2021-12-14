Пекин, , 05:06 — REGNUM Глава центрального банка Китая И Ган заявил 9 декабря, что банк продолжит поддерживать развитие Гонконга как международного финансового центра, сообщает агентство Синьхуа.

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Народный банк Китая приложит усилия для оптимизации механизмов подключения финансовых рынков, связывающих материковую часть Китая и специальный административный район, и разработает больше продуктов, деноминированных в юанях, сказал И на симпозиуме.

Центральный банк также будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Гонконгом в области цифровой валюты центрального банка и технологий регулирования, а также поддерживать развитие зеленого финансирования в регионе, добавил И.

Ссылаясь на прогресс в финансовом сотрудничестве между материковой частью и Гонконгом, И заметил, что на фирмы материковой части в настоящее время приходится более половины компаний, котирующихся в Гонконге, при этом стоимость их акций составляет более 80% от общего числа.

И сказал, что он также ожидает, что Гонконг будет играть большую роль в направлении капитала на строительство инициативы «Пояса и пути», а также привлечет больше иностранных инвесторов к этому начинанию.