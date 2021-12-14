Шанхай, Китай, 14 декабря, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Платформа для торговли кофе была запущена в Шанхае, городе, находящемся на переднем крае китайского бума потребления кофе и связанного с ним бизнеса, сообщает агентство Синьхуа.

josealbafotos Кофе

Ожидается, что платформа станет интегрированным поставщиком услуг для развития кофейной индустрии Китая с широким спектром продуктов, множеством схем транзакций и сторонними вспомогательными услугами. Ожидается, что в 2022 году объем транзакций составит 3,5 млрд юаней (около $549 млн), а к 2025 году 8000 китайский и зарубежных дилеров превысят объем транзакций уже в 15 млрд юаней.

Официальные учреждения за рубежом, международные торговцы, экспортеры кофе и производители кофе из таких стран, как Сингапур, Эфиопия, Гана, Бразилия, Колумбия и Индонезия, выразили готовность присоединиться к платформе.

По словам руководителя платформы Тао Цзяня, Шанхай имеет самый широкий охват кофейных брендов, наиболее полную производственную сеть кофе и самый большой объем торговли кофе в Китае, поэтому крайне важно, чтобы в городе была построена международная платформа для торговли кофе.