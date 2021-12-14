Иньчуань, Китай, , 04:59 — REGNUM Нинся-Хуэйский автономный районе на северо-западе Китая запланировал вложить 80,27 млрд юаней (около $12,65 млрд) в проекты по охране водных ресурсов с 2021 по 2025 год, что примерно в 2,4 раза больше, чем за последние пять лет, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Нинся-Хуэйский автономный район Joowwww

Нинся планирует инвестировать в 37 крупных проектов, относящихся к семи категориям, включая распределение водных ресурсов, борьбу с наводнениями, уменьшение опасности стихийных бедствий и модернизацию ирригационных зон. Нинся стремится увеличить водосберегающую норму орошения сельскохозяйственных угодий до 55% к 2025 году. С этой целью в регионе в ближайшие пять лет планируется построить 366 666,85 га водосберегающих орошаемых площадей.

Из-за малого количества осадков и высокого испарения влаги, Нинся сталкивается с острой нехваткой воды, которая, по оценкам, достигнет 1,42 млрд кубометров к 2030 году.