Кызыл, , 04:56 — REGNUM До 74 человек возросло число детей, госпитализированных с признаками пищевого отравления из школы-интерната в Туве. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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По состоянию на 05:30 (01:30 мск) в инфекционной больнице города Кызыла под наблюдением медиков находятся 74 ребёнка с предварительным диагнозом «пищевое отравление». Состояние детей оценивается как удовлетворительное. На территории Республиканской школы-интерната введён карантин.

Первые 33 ребёнка поступили из школы-интерната в больницу Кызыла в 23:05 (19:05 мск) 13 декабря. Им был поставлен предварительный диагноз ОРВИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом пищевом отравлении дошкольников в Архангельской области, виновным в котором признали повара детского сада.

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